FIFAワールドカップ2026に出場中のサッカー日本代表・森保一監督が日本時間20日、グループステージ第2戦となるチュニジア戦の前日会見に臨み、日本人サポーターが試合後にみせる清掃活動について言及しました。森保監督は、試合への意気込みや相手への警戒ポイントなどを語るなかで、日本人サポーターが試合後にスタジアムの清掃活動を行うことについて聞かれると「日本の世界に誇れる文化。多くの国民のみなさんが『帰る時は来た