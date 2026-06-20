『愛の不時着』をはじめとする代表作で幅広い世代から支持される韓国俳優のソン・イェジン（44）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。長男（3）との初めての旅行へ行ったことを報告し、ちゃめっ気あふれる親子2ショットを公開した。【写真】「こんなに大きくなったの」ソン・イェジン＆長男のちゃめっ気あふれる2ショットソン・イェジンは「The first day of the trip」とつづり、浜辺で長男とポージングをした楽しげな