「ドジャース−オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、初回に中堅のアンディ・パヘス外野手がスーパープレーを見せ無失点で立ち上がった。先頭のウォードにいきなり右中間へはじき返された。完全に長打コースだったが、センターのパヘズが捕球すると、振り向きざまに二塁へダイレクト送球。二塁ベースカバーに入ったベッツが鮮やかにタッチし、アウトにして見せた。ＭＬ