言うことを聞かない子どもと向き合い続け、ノイローゼになってしまうお母さんもいますよね……。今回は、そんな子どもが痛い目にあったエピソードをご紹介します。すべて自己責任です「小2の息子がとにかく言うことを聞きません。何度言っても宿題はやらないし、歯磨きもお風呂も拒否。毎日怒鳴って無理やりやらせる生活に疲れ、ノイローゼのようになってしまいました……。ある日、我慢の限界となり『もうお母さんは何もしない』