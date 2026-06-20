W杯デビュー戦を終え、決意を新たに2戦目に臨む。日本代表はあす北中米ワールドカップのグループリーグ第2節でチュニジアと対戦。FW小川航基(NECナイメヘン)は「第1戦を終えて、みんながいい状態で次の一戦に向かっていると思う。暑さもあるけど、チームの雰囲気とコンディションはいい」と力を込めた。第1節・オランダ戦は自身のシュートで劇的ドローに持ち込んだ。小川は後半30分に途中出場すると、後半44分にCKからヘディン