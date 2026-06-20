風格が増すばかりの守護神が、鬼門の一戦でも安定感を見せつける。北中米W杯を戦う日本代表GK鈴木彩艶(パルマ)が19日、グループリーグ第2戦チュニジア戦の前日練習を前に報道陣の取材に対応。「このゲームの重要性はチームでも話し合っている。明日に向けていい準備をするだけ」と意気込みを語った。日本代表にとってグループリーグ第2戦は過去1勝3分3敗という鬼門。初戦に集中力を高めて臨むぶん、第2戦に向けた準備の課題が