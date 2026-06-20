北中米W杯グループリーグ第2戦・チュニジア戦に向けた前日練習前に日本代表DF伊藤洋輝(バイエルン)が報道陣の取材に応じ、「初戦で勝ち点1を取ったけど、この2戦目で負けると厳しい状況になるので、勝てるように頑張ります」と意気込んだ。チームは試合2日前の現地時間18日にベースキャンプ地のナッシュビルからメキシコ・モンテレイ入り。今月上旬に事前キャンプを張った地に約10日ぶりに戻ってきた形となったが、この2日間は