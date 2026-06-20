北中米ワールドカップを戦う日本代表は19日、グループリーグ第2戦チュニジア戦(20日、モンテレイ)の前日練習をモンテレイ郊外のラヤドス・トレーニング・センターで行った。同日夕から激しい雷雨が降り始めたなか、帰宅ラッシュの大渋滞もあって練習開始が30分間遅れるアクシデントに見舞われた。練習は冒頭約15分間が報道陣に公開され、FW町野修斗(ボルシアMG)が体調不良のため欠席。日本サッカー協会(JFA)の広報担当者による