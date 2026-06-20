“金の密輸”に手を染めることになった3人の女性たちの姿を描いた映画『マジカル・シークレット・ツアー』で主演を務めた有村架純。2人の子どもを育てる主人公・和歌子役で、本格的な母親役に初挑戦している。作品の重要なピースとなるシンガポールでのロケを経験した彼女は、「お芝居に満足したことは一度もない」とストイックに語る。初共演となった黒木華、南沙良との特別なセッションから、自身の人