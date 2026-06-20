lynch.が、7月1日にリリースするニューアルバム『CLIMAX』より、リードトラック「ICE」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】lynch.、静と動のコントラストが楽曲の世界観を際立たせる「ICE」MV） 本楽曲は、凍てつく哀しみと燃え上がる情熱が交差する心象を描いた一曲。MVでは、月明りに照らされた凍りつき朽ちた世界が広がる荒涼とした情景と、ストロボライトが明滅する空間で繰り広げられる激しいパフ