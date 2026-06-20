韓国の美人ゴルファー、ユ・ヒョンジュの近況が話題だ。【写真】ユ・ヒョンジュ、ド迫力のピタピタウェアユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。「夏を迎えて黒に染めた。手がなぜこんなに黒いのか、染毛剤が付いちゃったのかな…」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、鏡越しに自撮りをするユ・ヒョンジュが写っている。体のラインにフィットした黒のVネックTシャツにジーンズを合わせ