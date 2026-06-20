毎週土曜日 午前10時30分から日本テレビにて放送（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」。映像でもチェックしたい方はTVerにて：https://tver.jp/series/srgcg6j7uk6月20日（土）の放送では、“宇治抹茶の神”こと「堀井七茗園」六代目園主・堀井長太郎さんに密着。ビタミンK、食物繊維、β-カロテン、ルテインなど豊富な栄養分を含む茶葉をそのま