梅雨前線が北上し、関東地方は朝から所々で雨が降っています。午後は、さらに雨の範囲が広がる見込みです。【午後の天気】南部、北部ともに広く雨となり、夜は各地で本降りになるでしょう。雷を伴い激しく降る所がありそうです。日中の最高気温は、19日より大幅に低く、南部は23度から27度くらい、北部は22度前後でしょう。夜は、空気がヒンヤリ感じられそうです。【週間予報】21日は曇りで、明け方まで雨が降るでしょう。来週も梅