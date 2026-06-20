【TVアニメ「ラーメン赤猫 其の二」】 2027年1月放送予定 ティザービジュアル TVアニメ「ラーメン赤猫」第2期の最新情報が公開された。「ラーメン赤猫 其の二」は2027年1月より放送開始される。 合わせて、ティザービジュアルとティザーPVも公開された。また、第1期の声優陣の続投が決定し、新キャラクター「ジュエル」役を畠中祐さんが務めるこ