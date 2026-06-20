この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「最近“固定金利に借り換える人が増えている”という記事を見ました。実際、相談現場ではどのような変化がありますか?」です。画像はイメージ○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「固定金利に借り換える人は増えている?」最近、「変動金利から固定金利への借り換えを検討する人が増えている」という記事を見かけ