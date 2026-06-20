日本をはじめ、世界で大ヒット中の映画『Michael／マイケル』。“キング・オブ・ポップ”として知られるマイケル・ジャクソンが、支配的な父の元を離れ、ソロアーティストとして羽ばたいていく姿を描いた本作で、もしかすると一番重要かもしれない役どころが、マイケルの長年のボディガード、ビル・ブレイだ。あまり知られていない彼について紹介する。【写真】“マイケル”として完全になりきるジャファー・ジャクソン『Micha