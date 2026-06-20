◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第２戦ブラジル３―０ハイチ（１９日、フィラデルフィア競技場）ハイチ（ＦＩＦＡランク８３位）が、ブラジル（同６位）に敗れ、１次リーグ（Ｌ）敗退が決まった。今大会での敗退決定はハイチが１号となった。前半２３分にブラジルＦＷクニャに先制を許すと、同３６分にも再びクニャ、同アディショナルタイム３分にはＦＷビニシウスに得点を許し、前半だけで３失点を喫した。ハイチは