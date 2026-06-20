◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第２戦ブラジル３―０ハイチ（１９日、フィラデルフィア競技場）ブラジル（ＦＩＦＡランク６位）がハイチ（同８３位）と対戦。３―０で今大会初勝利を手にした。勝ち点を４とし第３戦（日本時間２５日）はスコットランドと対戦する。前半２３分にＦＷビニシウスのシュートがこぼれたところに反応してＦＷクニャが押し込んで先制に成功すると、同３６分には、ビニシウスのスルーパスに反