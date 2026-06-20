１８日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時４５分）に、あのちゃんことタレントのあのが出演。ある発言で、ＭＣの南海キャンディーズ・山里亮太に心配される場面があった。“あざと男子”の例として「ペットファーストのパートナーはアリ？ナシ？」とテーマにトーク。これについて、あのが「アリ。僕もペットとか犬、猫好きです。だからうれしいです」と話すと、山里は「生き物、愛せるの？」と