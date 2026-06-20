元ＡＫＢ４８の西野未姫が２０日までに自身のＳＮＳを更新。家族４人でのほっこりショットを公開した。西野は５月８日に第２子長男・頑馬（がんば）くんを出産。インスタグラムに「頑馬のニューボーンフォト撮影の時に家族４人ショットも撮影してもらいました」と夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱、第１子長女のにこりちゃんとともに笑顔の写真をアップした。続けて「懐かしのオレンジパーカーでも初めてけいちょんチ