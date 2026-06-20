北朝鮮が国際サッカー連盟（FIFA）から公式中継権を確保していない状態で「2026北中米ワールドカップ（W杯）」1次リーグ試合を再転送しているという指摘があった。まだFIFA側の公式立場は確認されていないが、事実と確認される場合、FIFAレベルの後続措置が続くという見方が出ている。海外サッカー専門メディアAlerta Mundialは17日（現地時間）、SNSアカウントを通じて「北朝鮮が公式中継信号を傍受して国営放送（朝鮮中央テレビ