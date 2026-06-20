１９日、成都市新津区の南河で競うドラゴンボート。（成都＝新華社配信）【新華社成都6月20日】中国四川省成都市新津区を流れる南河で19日、「天府端午ドラゴンボート大会」が開幕した。今年は規模を拡大し、全国各地のチームが参加するスポーツ・文化イベントとして開かれた。大会には四川と重慶のほか、天津、広東、福建、貴州などから代表チームが参加し、国際チームも出場した。計56チーム、1300人余りの選手が熱戦を繰り