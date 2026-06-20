１９日、北京市昌平区の南沙河で撮影したレンカク。（北京＝新華社配信／郭連友）【新華社北京6月20日】中国北京市昌平区の南沙河で19日、レンカクの姿がカメラに捉えられた。１９日、北京市昌平区の南沙河で撮影したレンカク。（北京＝新華社配信／郭連友）１９日、北京市昌平区の南沙河で撮影したレンカク。（北京＝新華社配信／郭連友）１９日、北京市昌平区の南沙河で撮影したレンカク。（北京＝新華社配信／郭連友）１９日