20日の函館2R・3歳未勝利戦（ダート1700メートル、牝馬限定）はコイタマチャン（宮本、父シャンハイボビー）がV。騎乗した武豊は今年の函館開催初勝利を飾った。鞍上は「気がキツくてわがままだけど、番手で運ぶことができた。相手が来る分、伸びていたし、相手なりに走れる」と相棒を称えた。先週の宝塚記念はメイショウタバルとのコンビで連覇達成。勢いに乗るレジェンドが函館で好スタートを切った。