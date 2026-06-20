テレビアニメ『ラーメン赤猫』の第2期が、2027年1月より放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル、PV、キャスト情報が公開され、赤猫メンバーは続投し、新キャラクター「ジュエル」役は畠中祐が担当する。【画像】チャラい（笑）新キャラのホスト猫『ラーメン赤猫』第2期の場面カット第１期はキャストとして、『ラーメン赤猫』店長の文蔵を津田健次郎、接客・レジ・経理を担当する佐々木を杉山紀彰、サイドメ