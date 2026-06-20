米ロサンゼルス・ドジャースは19日（日本時間20日）、大谷翔平（31）がMLBの産休制度である「父親リスト」入りのため一時的にチームを離脱することを発表した。【写真】ムギュー！デコピンと妻・真美子さんを抱き寄せる大谷翔平この日のオリオールズ戦は欠場。球団は公式Xで、父親リスト入りを報告。「今週末のどこかで戻ってくる予定」と伝えた。大谷は2024年2月のシーズン前に妻・真美子さんとの結婚を報告。昨年4月には第