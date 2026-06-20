アメリカ中西部のイリノイ州にオバマ元大統領の功績を記念した施設が完成しました。【映像】開所式に出席した歴代の大統領らの様子オバマ元大統領「このセンターが、私たちの民主主義がいかに特別で、いかにかけがえのないものであるかを改めて確認する場となることを願っている」アメリカのオバマ元大統領の功績などを展示する複合施設「オバマ大統領センター」の開所式がイリノイ州シカゴで18日に行われました。センターに