◇インターリーグドジャース―オリオールズ（2026年6月19日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が19日（日本時間20日）、本拠でのオリオールズ戦に先発し、初回を無失点で立ち上がった。先頭のウォードに1ボールからの2球目を右中間へ運ばれたが、中堅手のパヘスが素早く二塁へ好返球。二塁打を狙ったウォードをアウトにすると、佐々木も右手人さし指を突き上げて、感謝した。好守備もあってヘンダーソンを