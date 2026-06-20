中国国有の旅行会社が日本行きの団体ツアーを販売したことがわかりました。【映像】日本行きの団体ツアーを販売している「中旅旅行」のHP自粛の動きが強かった中国から、日本への団体ツアーについて販売が広がる可能性があります。中国国有の旅行会社「中旅旅行」のHPでは6泊7日の日本行きの団体ツアーの販売が確認できました。また、複数の民間の旅行会社でも日本行きの団体ツアーの販売が確認できています。去年11月に