イギリスで19日、列車同士が衝突する事故があり、1人が死亡、89人が負傷しました。イギリス鉄道警察によりますと、19日夕方、ロンドンから約100キロ離れたベッドフォード近くで、列車同士が衝突し、1人が死亡しました。イギリスメディアは、11人が重体、22人が重傷、56人が軽傷を負い、あわせて89人が負傷したと伝えています。2台の列車はいずれも同じ方向に走っていて、何らかの理由で停止した列車に、後続の列車が衝突したとみら