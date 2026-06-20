NHKの『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが6月19日、自身のブログを更新。体調管理について綴りました。 【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん体温調節の難しさを吐露「我慢しがちですが、それはいけないのです♪体調を崩す原因になります♡」【ニャンちゅう】津久井さんは「この時期は体温調節が難しいで