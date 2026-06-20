キーコーヒーは、中長期の成長を見据えて製造設備とプロモーションに先行投資する。5月28日、決算説明・事業活動報告に臨んだ柴田裕社長が明らかにした。「コーヒー生豆相場の高騰と為替相場の変動のほか、中東情勢を背景としたナフサ価格高騰による包装資材や物流コストのさらなる上昇リスクなど事業環境は引き続き不安定な状況が続き、このような状況においても、さらなる成長を図るため中長期を見据えた先行投資も必要だ