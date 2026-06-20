コカ・コーラシステムのスポーツドリンクブランド「アクエリアス」は2021年以降、人流回復に伴い毎年金額成長を果たし、「アクエリアス」本体の味わいを20年ぶり大きく見直すなど大刷新した昨年は販売数量でも成長を遂げた。その勢いは今年に入り加速。6月1日、取材に応じた日本コカ・コーラの高木直樹マーケティング本部スポーツ事業部シニア・ディレクターは「今年の目標は昨年よりも高く設定している中で、1月から5月まで