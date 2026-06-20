味の素AGFは、業務用ブランド「AGFプロフェッショナル」で人手不足やコスト増にあえぐ外食店に向けて「2Lのお茶が瞬時にできる」といったスティックタイプのパウダードリンク（以下、業務用スティック）の知られざる価値を改めて力強く発信していく。業務用スティックは、冷たい水やお湯を注いで軽くかき混ぜるとドリンクができるもの。家庭用で展開している「ブレンディ」マイボトルスティックと同じ500MLまでのサイズに加