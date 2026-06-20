砂月凜々香が、自身のInstagramにて新曲「君依存症」のライブ映像を投稿した。 （関連：【画像】砂月凜々香、新曲「君依存症」ライブで見せる妖艶な表情） 同楽曲はこれまでのポップなサウンドとは一転し、同郷の松隈ケンタがプロデュースを手掛けた“依存的な愛”をテーマとするダークな恋愛ソング。投稿には「松隈ケンタプロデューサーとタックを組んだ楽曲」とコメントが添えられ、バンド