全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・人形町の寿司店『喜寿司（きずし）』です。奇をてらわず伝統を守り続ける名店由緒ある木造家屋は昭和の風情が心地いい空間。代々受け継がれる江戸前の仕事を守るのが店主の油井一浩さんだ。伝統の味は数多い。例えば徹底的な仕込みで素材の味と香りを生かした穴子、芝エビのおぼろをかませて握る才巻エビの「唐子づけ」など、どれも艶