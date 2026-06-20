400人を超える人たちが公民館対抗で競い合うグラウンドゴルフの大会が20日、石川県金沢市で開かれました。この大会は地域のスポーツ振興を幅広く推進するため毎年開かれています。金沢市大和町のグラウンドには金沢市内45の公民館から103チーム、計412人が参加し、24ホールを回って打数を競い合いました。午前中から雨が降り出す中参加者たちは狙いを定めて真剣な表情でクラブを振り、はつらつとしたプレーを見せていました。参加