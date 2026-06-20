映画やドラマで存在感を放つ30代男性俳優の皆さん。彼らは画面越しに伝わってくるオーラから実際の身長よりも高く感じたり、逆に実際の身長を知って驚いたりした経験はありませんか？All About ニュース編集部は6月2日、全国の20〜70代の男女300人を対象に「30代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「身長を知って驚いた30代男性俳優」ランキングを紹介します。【10位までのラン