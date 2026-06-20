サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間２０日、グルーリーグⅮ組のアメリカ対オーストラリアが行われ、アメリカが２−０で勝利した。米国２―０豪州米国が２連勝。１１分に左サイドを突破したバログンのクロスが相手のクリアミスを誘い、オウンゴールで先制。４３分にはＦＫの流れから、こぼれ球をフリーマンが頭で押し込んだ。豪州は後半、交代選手を中心に攻勢をかけたが、ゴールをこじ開け