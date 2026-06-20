米国のケート・ダグラス＝2024年8月、パリ郊外（共同）競泳女子のケート・ダグラス（米国）が19日、米インディアナ州インディアナポリスで行われた大会の50メートル自由形決勝で、23秒59の世界新記録で優勝した。サラ・ショーストロム（スウェーデン）が2023年世界選手権福岡大会で出した記録を0秒02更新した。（共同）