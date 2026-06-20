米中西部イリノイ州シャンバーグの食料品店で買い物する客＝5月（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は19日、米国で上流階級と「中流の上」を合わせた「富裕層」の86％が「子どもたちの生活が自分たちより良くなる確信を持てない」との世論調査結果を報じた。米国の特徴だと考えられてきた「経済楽観主義」が後退し、富裕層にも不安が広がっていると分析した。自らを「富裕層」と回答し