【漫画】本編を読む『夫婦レベル1、親レベル0』（えむふじん/KADOKAWA）は、「付き合って0日婚」をした夫婦が結婚直後に妊娠、出産、子育てという怒涛の日々に突入していく様子を描いた「えむふじん」シリーズの最新作だ。後に3児の親となる夫婦だが、本作ではまだ「夫婦初心者」。タイトルどおり、夫婦レベルは1で、親レベルはもちろん0。そんなふたりが少しずつ家族になっていく過程が描かれている。結婚したからといって、突