一日の時間効率を最大化するにはどうしたらいいか。日本手帳マネージメント協会代表理事の高田晃さんは「厚生労働省の『健康づくりのための睡眠指針』によると、起床後17時間以上で作業を行うことは、酒気帯び運転と同程度の作業能率に低下する。朝4時台から活動している私の場合、頭を使う仕事を午前中にスケジューリングし、昼食は一般的なランチタイムからは少し遅めの13時過ぎにとるようにしている」という――。※本稿は、高