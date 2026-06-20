健康的に過ごすにはどのような食事をとれば良いのか。岐阜大学名誉教授で循環器専門医の湊口信也さんは「海藻には食物繊維やミネラルだけでなく、血管を守る機能性成分が豊富に含まれている。研究では、海藻摂取量が多い人ほど脳卒中や心血管病による死亡リスクが低いことが示されている」という――。（第3回）※本稿は、湊口信也『果物野菜で100歳を生きる』（さくら舎）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kuppa_ro