住宅街の道路で、子どもたちが毎日のように走り回ったり、ボール遊びをしたりしていると、車を運転する側は強い不安を感じます。徐行していても、子どもが急に飛び出せば事故につながるおそれがあります。 しかし、相手が近所の子どもや保護者だと、直接注意してよいのか迷う人も多いでしょう。そこで本記事では、道路遊びを警察に相談できるのか、罰金や注意の対象になる可能性があるのかについて解説します。