休日の服装では、どんなことに気を付ければいいのか。スタイリストの森井良行さんは「ボディーバッグを揶揄する意見がSNSで散見される。実はそれよりも問題がある『一発アウト』のNGアイテムがある」という――。写真＝iStock.com／winhorse※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／winhorse■「休日イオンモールおじさん」に賛否のワケ「地方の田舎のイオンモールでよく見かけるこういう格好の人、本当に嫌い」ネット上で賛否両