昨年4月は長女誕生のため父親リスト入り【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が「育児休暇」を取得し、大きな反響を呼んでいる。19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦でスタメンから外れることが発表された。昨年4月の長女誕生に続く第2子誕生の可能性に、日本のファンからは歓喜の声が殺到している。球団はこの日の試合前、大谷がスタメンから外れることを発