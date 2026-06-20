【モデルプレス＝2026/06/20】米女優のアン・ハサウェイ（43）が19日（日本時間20日）、自身のInstagramを更新。第3子妊娠を発表した。【写真】43歳米女優、ふっくらお腹のぞくワンピ姿◆アン・ハサウェイ、第3子妊娠を発表アンは「x Baby, I’m yours x」とつづり、ふっくらしたお腹がのぞくワンピース姿を披露。アーティストであるバーバラ・ルイスの楽曲「Baby, I’m Yours」に合わせて、満面の笑みを見せている。◆アン・ハサ