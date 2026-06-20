みなさんは、仕事で疲れて帰って来た彼女にどんな言葉をかけていますか？女性は、大好きな彼氏の言葉ひとつで、癒されることもあるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者に「仕事で疲れているとき、彼氏に言われると『癒されるなぁ』と感じるセリフ」を聞いてみました。【１】「楽しい目標に向けて頑張ろう」と思える「週末、遊びに行こっか」「彼との楽しい予定があれば前向きになれる」（３０代女性）など、気分