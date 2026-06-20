あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ケミストリー」の略語は？「ケミストリー」の略語はなんでしょうか？ヒントは、2文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ケミ」でした！ケミとは、韓国語のスラングのひとつ。もとは「化学、化学反応」を意味する英単語「Chemistry（ケミスト